Серийное производство тяжелых ударных БЛА "Охотник" начнется после 2024 года
ЦАМТО, 27 августа. Серийное производство тяжелых ударных БЛА "Охотник" начнется после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил "РИА Новости" в рамках авиасалона МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Первый полет "Охотника" производства ОКБ "Сухого", масса которого составляет около 20 т, состоялся 7 августа.
"Как вы знаете, состоялся первый успешный полет "Охотника". Сейчас проходят испытания, которые продлятся 2-3 года. Думаю, что после 2024 года "Охотник" пойдет в серию", – сказал Ю.Борисов.
"Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, передает "РИА Новости".
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