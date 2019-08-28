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28.08.2019
ЦАМТО

Серийное производство тяжелых ударных БЛА "Охотник" начнется после 2024 года

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Первый полет новейшего беспилотника "Охотник"
Первый полет новейшего беспилотника "Охотник".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

ЦАМТО, 27 августа. Серийное производство тяжелых ударных БЛА "Охотник" начнется после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил "РИА Новости" в рамках авиасалона МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Первый полет "Охотника" производства ОКБ "Сухого", масса которого составляет около 20 т, состоялся 7 августа.

"Как вы знаете, состоялся первый успешный полет "Охотника". Сейчас проходят испытания, которые продлятся 2-3 года. Думаю, что после 2024 года "Охотник" пойдет в серию", – сказал Ю.Борисов.

"Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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