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28.08.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что робот "Федор" не начнет работать на МКС 27 августа

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Антропоморфный робот "Федор"
Антропоморфный робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

О готовности андроида к работе сообщит космонавт Александр Скворцов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Робот "Федор" не будет выполнять во вторник научные задачи на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Нет", - сказал глава госкорпорации в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

О готовности робота к работе должен сообщить космонавт Александр Скворцов. "Люки открыты, перемещение робота на станцию, на его рабочее место, которое подготовлено. Мы забрали экзоскелет, Александр Александрович Скворцов даст знать, когда он будет готов приступить [к работе]", - сказал глава госкорпорации.

По его словам, для эксперимента есть запас по времени. "У нас был небольшой резерв по времени. Эти два дня, которые, как написал робот, он потерял в пробке, мы компенсируем", - пояснил Рогозин.

Глава Роскосмоса также выразил надежду, что возвращение андроида произойдет в срок 7 сентября.

Стыковка "Союз МС-14"

Утром во вторник корабль "Союз МС-14" с "Федором" на борту пристыковался к агрегатному отсеку МКС. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск.

Первая попытка планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась. В трансляции NASA тогда пояснили, что причаливание было прервано из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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