120 танков приняли участие в ночных стрельбах под Нижним Новгородом

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Боевые стрельбы выполнили в ночное время экипажи танков Т-80 и Т-72Б3 гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне "Мулино" Нижегородской области.

"Средняя дальность до мишеней, по которым совершено более 600 выстрелов, составила от 400 до 2 200 м. Всего к стрельбам было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано более 120 танков", - сказано в сообщении ЗВО, поступившем во вторник в "Интерфакс".