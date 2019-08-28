Войти
28.08.2019
Интерфакс-АВН

120 танков приняли участие в ночных стрельбах под Нижним Новгородом

643
0
0
Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Боевые стрельбы выполнили в ночное время экипажи танков Т-80 и Т-72Б3 гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на полигоне "Мулино" Нижегородской области.

"Средняя дальность до мишеней, по которым совершено более 600 выстрелов, составила от 400 до 2 200 м. Всего к стрельбам было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано более 120 танков", - сказано в сообщении ЗВО, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.11.2018
Российские Вооружённые силы пополнились новейшей техникой
19.02.2018
Москва формирует танковый кулак
23.08.2017
В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"
02.12.2016
Свой вместо чужих
31.05.2012
Экспортные поставки белорусской военной техники, 2000-2010 годы
02.07.2009
Количество танков в российской армии сократится в десять раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"