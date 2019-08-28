Пентагон сообщил о нехватке специалистов в армии США и решил поднять уровень выплат

Американское командование сообщает о нехватке военных специалистов по ряду направлений. В первую очередь речь идёт о специалистах в области киберопераций, утилизации боеприпасов, обслуживание "умной" военной техники.

Источник изображения: Корпус материального обеспечения армии США

В этой связи ведётся поиск методов для того, чтобы завлечь военнослужащих, пребывающих в запасе, к прохождению военных сборов, участию в операциях, возможном заключению новых контрактов.

В командовании считают, что лучшим вариантом в данной ситуации будет материальное стимулирование. Именно по этой причине решено повысить уровень доплат (так называемых бонусов) для повторно привлекаемых к службе в течение определённого периода времени и для лиц, перезаключающих (продлевающих) контракт.

Представители военного командования США отмечают, что для пехотинца повторное зачисление в состав того или иного подразделения в течение года означало выплату в размере 2,1 тыс. долларов. При заключении пятилетнего контракта сумма "бонусов" составляла 6,5 тысяч долларов. В новой редакции финансового законодательства, в случае заключения повторного пятилетнего контракта сумма выплаты вырастает до 8,3 тыс. долларов.

Определена и сумма максимальной выплаты. Отмечено, что речь в данном случае идёт о перезаключении контракта бойцами специальных подразделений. В прежнем варианте максимальная выплата составляла 72 тыс. долларов. В новой версии – 81 тыс. долларов.

В американских СМИ приводится заявление представителя службы рекрутирования:

Всё очень просто: военнослужащий получит больше финансовых бонусов, если готов выложиться больше, в том числе больше и по периоду службы.

Приводит пример выплат сержанту военной разведки: 9,9 тысяч долларов при заключении повторного контракта. До нововведений эта сумма составляла 7,8 тыс.долларов.

В Пентагоне считают, что повышение уровня выплат и финансовых бонусов привлечёт в армию достаточное число специалистов.