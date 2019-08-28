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28.08.2019
ЦАМТО

Модернизация дока на 35-м судостроительном заводе в Мурманске под ТАВКР "Адмирал Кузнецов" уже началась

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Вид на плавучий док ПД-50
Вид на плавучий док ПД-50 в поселке Росляково под Мурманском перед размещением там системы из баржи «Giant» и АПЛ «Курск», сентябрь 2001 года.
Источник изображения: Reuters

ЦАМТО, 27 августа. Модернизация дока на 35-м судостроительном заводе (Мурманск) для докования ТАВКР "Адмирал Кузнецов" уже началась. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

Как напоминает агентство, в минувшем октябре на 82-м судоремонтном заводе (Мурманская область), на верфях которого доковался тяжелый авианесущий крейсер, ушел под воду плавучий док ПД-50, попутно задев палубу "Адмирала Кузнецова".

"Мы для себя приняли решение – более того, подписан контракт, подрядчик вышел на строительную площадку – мы будем заниматься модернизацией дока 35-го СРЗ", – сказал А.Рахманов.

В конце июня президент ОСК сообщал "РИА Новости", что модернизация верфей 35-го судостроительного завода под авианосец "Адмирал Кузнецов" продлится год, на сдачу корабля в 2021 году это не повлияет.

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