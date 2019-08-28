Более 30 тыс. человек принимают участие в стартовавших учениях на территории ЦВО

Как сообщили в Минобороны РФ, учения возглавил замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова начались во вторник на территории Центрального военного округа. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

"В учениях задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации МТО, более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск", - уточнили в ведомстве.

Булгаков заявил, что группировкой будут выполнятся практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. "Задачи по техническому прикрытию автомобильных магистралей и дорог, барьерных рубежей, отразвертыванию участков автомобильных дорог для посадки самолетов, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск", - пояснил замминистра обороны.

По словам генерала армии, в ходе учений каждый военнослужащий получит реальную практику в условиях созданной по учению обстановки, повысит или получит новые знания, будет совершенствовать свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.

Специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил РФ с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО продлится до 30 августа 2019 года. Одной из главных задач учения является совершенствование форм и способов выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения ВС РФ.

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