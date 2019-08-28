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28.08.2019
ЦАМТО

Предприятия ОПК Беларуси представляют на МАКС-2019 более 80 образцов продукции военного назначения

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Флаги Белоруссии и России
Флаги Белоруссии и России.
Источник изображения: Reuters

ЦАМТО, 27 августа. Предприятия белорусского ОПК продемонстрируют на МАКС-2019 более 80 образцов продукции военного назначения, сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Коллективным организатором национальной экспозиции выступает ЗАО "Белтехэкспорт". Под эгидой этого спецэкспортера предприятия продемонстрируют научно-технический и инновационный потенциал военно-промышленного комплекса Республики Беларусь в авиационном и космическом сегментах и возможности по расширению межотраслевой и международной производственной кооперации в рамках действующих и перспективных проектов.

ОПК Республики Беларусь на МАКС-2019 представляют около десяти предприятий, в том числе ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", ОАО "Волатавто", ООО "АТЕ-Инжиниринг", ОАО "Интеграл – управляющая компания холдинга "Интеграл", на коллективном стенде Госкомвоенпрома.

Самостоятельные экспозиции развернули ОАО "558 авиационно-ремонтный завод", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" и ООО "Оборонные инициативы" – на стенде компании-партнера ПАО "Корпорация "Иркут".

Всего белорусские предприятия привезли на авиасалон МАКС-2019 более 80 образцов продукции военного назначения. На стендах будут представлены новейшие оборонные технологии и возможности военно-промышленного комплекса Беларуси в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования, портативных диагностических комплексов (новинка – характериограф вольтамперных и импедансных сигнатур Assist-ASA), средств радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средств отображения информации авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации (видеомониторы для авиадиспетчерских и другие изделия), возможности по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации различных типов воздушных судов и по производству деталей и компонентов авиационной техники, а также глубокой модернизации реактивных систем залпового огня типа "Ураган" (новинки – модернизированная транспортно-заряжающая машина ТЗМ 9Т452МБ и боевая машина БМ 9П140МБ на шасси отечественного автомобиля повышенной проходимости МАЗ-631705 из состава РСЗО "Ураган"), зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (новинка – БМ9А33-2Б из состава ЗРК "Оса" на шасси отечественного автомобиля повышенной проходимости МАЗ-6317), и радиотехнических средств обеспечения полетов (ПРВ-13).

Белорусскую делегацию на выставке возглавляет заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, который на полях МАКС-2019 проведет ряд встреч и переговоров с представителями профильных ведомств и оборонно-промышленных компаний России, Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Продукция
Ураган РСЗО
Компании
2566 ЗРРЭВ
Дисплей КБ
ИРКУТ НПК
Проекты
МАКС-20XX
Робот
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