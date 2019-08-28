Для ВМФ России будет спущен на воду головной большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский"

ЦАМТО, 27 августа. На предприятии АО "Выборгский судостроительный завод" 29 августа будет торжественно спущен на воду головной в серии большой гидрографический катер "Михаил Казанский" проекта 23370Г, построенный для ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО".

Ранее, в текущем месяце, блок-модули катера были отгружены на автотранспорт на предприятии "КАМПО" в Подмосковье и доставлены к месту достройки в Выборг, где на базе АО "Выборгский судостроительный завод" завершена окончательная сборка катера.

Планируется, что в середине сентября начнется комплекс испытаний катера в акватории Балтийского моря.

На конец октября запланировано завершение государственных испытаний и передача катера в состав Балтийского флота для выполнения задач по предназначению в составе гидрографической службы.

Приказом главнокомандующего ВМФ России большому гидрографическому катеру присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороги жизни" на Ладоге, – начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.

Справочно:

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами главнокомандующего ВМФ России.

Многофункциональный модульный гидрографический катер нового поколения проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М. Катера строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ.

Катер проекта 23370Г является судном катамаранного типа. Его водоизмещение – около 140 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.