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28.08.2019
ТАСС

Рогозин: "Федор" может отправиться в один из следующих полетов на корабле "Федерация"

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Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Из нынешнего полета робот вернется на Землю состоится 7 сентября, как и планировалось изначально, отметил глава Роскосмоса

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Робот "Федор" может в один из следующих полетов на Международную космическую станцию (МКС) добраться до нее на перспективном пилотируемом корабле (ОКР "Федерация"). Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Следующий этап - повторные испытания, но на новом корабле, на "Федерации", но название у него будет другое. Еще один этап - работа на внешнем борту, для этого он ("Федор") и создавался. Внутри станции он нам не очень-то нужен, сейчас пока пройдут проверки мелкой моторики, что он может пользоваться инструментом", - сказал Рогозин.

По его словам, перед этим робот пройдет этап испытаний на корабле "Союз". "На борту находится экзоскелет, с помощью которого в режиме аватара будут проведены все тесты. Они нам позволят убедиться в том, что данная робототехническая машина способна в условиях невесомости обеспечивать работу в режиме копирования", - отметил глава Роскосмоса.

Полет "Федора" на "Союзе МС-14" 

Возвращение корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" с МКС на Землю состоится 7 сентября, как и планировалось изначально, сообщил Рогозин.

"Того срока, который необходим для проведения всех тестов в полном объеме, достаточно для того, чтобы выдержать программу испытаний и отправить корабль на Землю 7 сентября", - сказал Рогозин.

По его словам, затем необходимо будет провести ремонт аппаратуры малого исследовательского модуля МИМ-2 на МКС с тем, "чтобы все шлюзы были в полной готовности к моменту пуска 25 сентября экипажа с Байконура". "У нас на борту находится весь необходимый ремкомплект, экипаж знает, что делать, они эту работу проведут", - уточнил глава Роскосмоса.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев также сообщал, что робот "Федор" вернется на Землю 7 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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