СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном

Военнослужащие восьми стран-участниц ШОС вместе будут отрабатывать контртеррористические действия

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащие из Индии примут участие в международных стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут в России с 16 по 21 сентября, вместе с военными из Пакистана, несмотря на напряженные отношения между этими странами. Как сообщает во вторник телеканал NDTV со ссылкой на источники, Индия отправляет на учения "внушительную группу личного состава", представляющую сухопутные войска и ВВС.

"Военные учения ШОС будут сконцентрированы на антитеррористическом партнерстве", - сказал источник. Военнослужащие восьми стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) вместе будут отрабатывать контртеррористические действия.

Индия и Пакистан приняли в прошлом году участие в учениях "Мирная миссия", которые также прошли в России. Тогда впервые после обретения независимости в 1947 году военные этих двух стран оказались на одних учениях, хотя их военнослужащие ранее встречались в ходе миротворческих миссий ООН. Сегодня отношения между Нью-Дели и Исламабадом резко обострились, однако представители их вооруженных сил вновь окажутся на одних учениях, отметил источник.

Индия стремится к углублению сотрудничества в области безопасности с ШОС и ее Региональной антитеррористической структурой, которая непосредственно занимается вопросами безопасности и обороны, указывает телеканал.