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28.08.2019
ТАСС

Рогозин: отказавшая при первой попытке стыковки "Союза" с МКС техника была сделана не в РФ

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Аппаратура системы сближения "Курс" эксплуатируется уже 10 лет, отметил также глава Роскосмоса

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Аппаратура системы сближения "Курс", которая отказала при первой попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией (МКС), эксплуатируется уже 10 лет и сделана не в России.

Об этом сообщил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства", - сказал Рогозин.

Спецкомиссия для оценки состояния МКС

Рогозин поручил создать специальную комиссию для оценки состояния МКС, всех ее блоков и агрегатов.

"Мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, с тем чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 2024 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находятся в ресурсе, вне ресурса, какого производства, есть ли у нас резервирование по ним", - сказал Рогозин.

"Эту работу начали одновременно наши американские коллеги, поэтому данная ситуация (неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС 24 августа - прим. ТАСС) показала, что это решение абсолютно актуально", - отметил он.

Утром во вторник корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту пристыковался к агрегатному отсеку МКС. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск. Планируется, что "Федор" вернется на Землю 7 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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