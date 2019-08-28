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28.08.2019
Интерфакс-АВН

Пентагон опроверг заявления о причастности американских военных к атакам на иракские объекты

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak, File

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Вымыслом с целью подстрекательства назвал Пентагон заявления о причастности США к атакам на различные цели в Ираке.

"Американские силы не совершали атак на конвой, или каких-либо других нападений, которые стали результатом взрыва складов боеприпасов в Ираке. Утверждения на эту тему являются вымыслом, вводящим в заблуждение, и подстрекательством", - говорится в заявлении минобороны США, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что Вашингтон "поддерживает суверенитет Ирака и неоднократно выступали против любых потенциальных действий извне, провоцирующих насилие в Ираке".

"Американские войска действуют по приглашению иракского правительства в качестве гостей, и соблюдают все законы и требования. Кроме того, мы полностью сотрудничаем со следствием", - подчеркнул Пентагон.

Представители иракского ополчения из "Сил народной мобилизации" в среду минувшей недели выступили с обвинениями в адрес США в связи с несколькими взрывами, прогремевшими на складах боеприпасов в Ираке за последние недели.

"Мы заявляем, что первым и последним субъектом, ответственным за то, что произошло, являются американские силы, и мы будем считать их ответственными за все, что произойдет, начиная с сегодняшнего дня", - цитируют западные СМИ заявление организации, распространенное в интернете.

Ранее в среду сообщалось, что согласно данным расследования иракских властей, причиной мощного взрыва, прогремевшего на складе боеприпасов ас-Сакр к юго-западу от Багдада на прошлой неделе, стал обстрел с беспилотника.

Из-за взрыва премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ввел запрет на полеты военной авиации над территорией страны без особого разрешения министерства обороны Ирака. Это касается и полетов самолетов коалиции под руководством США.

Позднее в Вашингтоне подтвердили, что Израиль несет ответственность за авианалет в июле этого года на склад в Ираке, на котором хранились принадлежащие Ирану ракеты.

Заместитель главы "Сил народной мобилизации" Абу Махди аль-Мухандис обвинил Вашингтон в том, что Израиль наносит удары по иракским объектам при поддержке США.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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