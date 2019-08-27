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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Трамп уверен, что у Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к РФ, но тот не справился

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Митинг, посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией
Митинг, посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Париж. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что у его предшественника Барака Обамы была возможность не допустить того, чтобы Россия присоединила Крым.

"Обаму перехитрили. Они (власти России - ИФ) присоединили Крым во время его пребывания у власти. Он мог остановить это, но он не смог это сделать", - сказал Трамп на пресс-конференции в Биаррице после саммита G7.

По его словам, то, что Обама допустил присоединение Крыма, "очень плохая" вещь.

"Если бы это произошло во время моего президентского срока, я бы сказал: "Извините, ребята! Я сделал ошибку", - добавил Трамп.

Он указал, что Крымский полуостров имеет важное стратегическое значение, поскольку Россия может размещать там свои подлодки.

"Крым был аннексирован во время президентского срока Обамы. Это очень большая и важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них (русских) есть подлодки", - добавил президент США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
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