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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Данные Росгидромета говорят в пользу версии об инциденте с ядерным реактором под Северодвинском 8 августа - Гринпис

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Последствия взрыва на полигоне Нёнокса.
Последствия взрыва на полигоне Нёнокса.
Источник изображения: ptoday.ru

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - В Гринпис России на основе последних данных Росгидромета об обнаружении в Северодвинске радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана делают предположение, что 8 августа на испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел инцидент с ядерным реактором.

"Сегодня Росгидромет опубликовал информацию о наличии техногенных радионуклидов в пробах, отобранных в Северодвинске с 8 по 23 августа. Эта информация подтверждает версию о выбросе инертных радиоактивных газов (ИРГ), которые наиболее вероятно образовались в реакторе", - говорится в сообщении пресс-службы Гринпис России, опубликованном на официальном сайте организации в понедельник.

Ранее в понедельник Росгидромет сообщил результаты анализа проб воздуха и выпадений в Северодвинске после аварии 8 августа. Эксперты обнаружили в пробах короткоживущие техногенные радионуклиды стронций-91, барий-139, барий-140 и лантан-140, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы.

Как пояснил "Интерфаксу" руководитель энергетической программы Гринпис России Рашид Алимов, основываясь на данных Росгидромета, можно предположить, что инертными радиоактивными газами, которые обнаружили в ведомстве, были, в частности, криптон и ксенон.

В результате бета-минус распада, разъяснил Алимов, криптон-91 перешел в рубидий-91 и стронций-91; ксенон-139 - в цезий-139 и барий-139, а ксенон-140 - в цезий-140, барий-140 и затем в лантан-140.

Между тем, в СМИ сообщалось об обнаруженном в костной ткани одного из врачей из Архангельской области, работавших с пострадавшими после катастрофы под Северодвинском, радиоактивного изотопа цезия-137. Он мог быть продуктом распада ксенона-137, не исключает Алимов.

В Гринпис обращают внимание на то, что официальная версия расходится с данными Росатома о взрыве под Северодвинском.

"Ранее Росатом называл источником повышения фона в Северодвинске 8 августа "изотопные источники" (РИТЭГи), инцидент с которыми не мог привести к выбросу инертных радиоактивных газов. То есть версия, озвученная Росатомом, противоречит свежей информации от Росгидромета", - говорится в сообщении Гринпис.

В организации призывают российские власти опубликовать полную информацию о произошедшем под Северодвинском 8 августа, в частности, какие еще радионуклиды были обнаружены, какова их активность. Кроме того, в организации призывают провести отбор проб не только в воздухе, но и в море.

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Ан-140
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Росатом
Проекты
Ядерный щит
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