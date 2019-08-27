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27.08.2019
ТАСС

ЕКА планирует отказаться от доставки своих астронавтов на МКС на российских кораблях

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Астронавт NASA Серена Ауньон, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и астронавт ЕКА Александр Герст
Астронавт NASA Серена Ауньон, космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и астронавт ЕКА Александр Герст.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Европейском космическом агентстве сообщили, что полеты астронавтов в ближайшем времени будут осуществляться на кораблях США

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз". Об этом сообщил в понедельник глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

"К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе" (российский пилотируемый корабль - прим. ТАСС). В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал он.

Пармитано отправился на МКС вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-13" 20 июля 2019 года.

С 2011 года к Международной космической станции (МКС) из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Boeing
ESA (ЕКА)
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SpaceX
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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