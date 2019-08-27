Hokkaido Shimbun (Япония): в следующем году Япония создаст космические войска, чтобы следить за спутниками других государств

Америка, Россия и Китай активно проводят исследования в области использования космического пространства в военных целях, и Японии также необходимо обратить внимание на развитие в этой сфере, считает "Хоккайдо симбун". Страна планирует создать космические войска, которые призваны не только обеспечить безопасность в космосе, но и следить за перемещениями спутников других государств.

21 августа стало известно содержание плана бюджета на 2020 год, подготовленного министерством обороны Японии. В нем прописано создание космических войск в целях повышения возможностей в космическом пространстве, являющемся одной из новых областей, которой придается важное значение с точки зрения безопасности.

Основная задача войск будет состоять в постоянном наблюдении за космическим пространством, чтобы предотвратить потерю контроля над управлением кораблями в результате глушения сигналов от спутников, необходимых для деятельности сил самообороны. Минобороны будет приглашать американских военных инструкторов, а также направлять на стажировку в США японских военнослужащих.

Кроме того, будет разработан новый оптический телескоп для размещения в космосе. США, Китай, Россия и другие страны активизировали исследования в области использования космического пространства в военных целях. Японии также необходимо реагировать в кратчайшие сроки.

В прошлом году был разработан "План оборонных проектов" и другие принципы повышения оборонной мощи. Космические войска будут наблюдать за космическим мусором, представляющим угрозу для японских спутников, и за перемещениями иностранных спутников.

Соответствующие системы будут совместимы с американскими, кроме того, будет осуществляться обмен информацией. Космические войска будут развернуты на базе военно-воздушных сил самообороны в городе Футю. Сначала к исполнению обязанностей приступит около 70 человек, а в конечном итоге в личный состав будет входить примерно сто человек.

В сухопутных силах самообороны будет создано подразделение радиоэлектронной борьбы, задача которого - создавать при помощи электромагнитных волн препятствия для деятельности вражеских сил. Подразделение в составе 80 человек будет развернуто в конце 2020 года на базе "Кэнгун" в Кумамото. Оно будет следить за действиями китайских войск.

Также в бюджете прописана разработка самолетов радиоэлектронной борьбы, применяемых вне досягаемости активных средств ПВО противника. Эта техника необходима для того, чтобы предотвратить запуск вражеских ракет. Минобороны посчитало, что на фоне повышения характеристик иностранных ракет необходимо уметь эффективно отражать удары по Японии.

Изначально планировалось присвоить подразделению, отвечающему за космическую сферу, название "специализированный космический корпус", но в конечном итоге оно было названо "космические войска".

Планируется выделить рекордное за всю историю количество средств: 5,3 триллиона йен. С 2012 оборонные расходы продолжают расти, что вызывает опасения экспертов.

Наблюдение за космическим пространством

В космосе находится большое количество спутников связи, из-за чего растет важность наблюдения с точки зрения безопасности и бесперебойного функционирования. Есть угроза столкновения спутников с космическим мусором, таким как фрагменты старых спутников, и так далее. Кроме того, предполагается, что Китай и Россия в настоящее время ведут разработки "спутников-убийц", которые будут выводить из строя вражеские спутники. Американские и другие войска ведут наблюдение за космическим пространством при помощи наземных радаров.