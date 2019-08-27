В минобороны Турции назвали срок поставки очередной батареи С-400

Россия начнет поставку очередной батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию во вторник, 27 августа. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на министра национальной обороны страны Хулуси Акара.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля. За это время в Турцию прибыли 30 российских самолетов с компонентами С-400.

7 августа сообщалось, что поставки Турции систем ПВО С-400 по действующему контракту завершатся до конца 2019 года.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. В частности, Вашингтон исключил Турцию из программы по производству истребителей F-35. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.