От американской стороны не поступает никаких сигналов относительно готовности обсуждать подготовку СНВ-3 -Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
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Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - От американской стороны пока не поступает никаких сигналов относительно готовности обсуждать подготовку Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том диалоге, который есть с американской стороной, пока никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах подготовки СНВ-3 и наличии сигналов на этот счет от американской стороны.
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