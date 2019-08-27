От американской стороны не поступает никаких сигналов относительно готовности обсуждать подготовку СНВ-3 -Песков

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - От американской стороны пока не поступает никаких сигналов относительно готовности обсуждать подготовку Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том диалоге, который есть с американской стороной, пока никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах подготовки СНВ-3 и наличии сигналов на этот счет от американской стороны.