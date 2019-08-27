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27.08.2019
Интерфакс-АВН

От американской стороны не поступает никаких сигналов относительно готовности обсуждать подготовку СНВ-3 -Песков

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - От американской стороны пока не поступает никаких сигналов относительно готовности обсуждать подготовку Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том диалоге, который есть с американской стороной, пока никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах подготовки СНВ-3 и наличии сигналов на этот счет от американской стороны.

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Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-3
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