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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ уже приступило к реализации поручений президента по ответным мерам на ракетные испытания США - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ уже приступило к реализации поручений президента Владимира Путина по подготовке ответных мер на испытания США ракеты, не соответствующей ДРСМД, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вы же слышали поручения президента, они же были даны, конечно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

23 августа на совещании с постоянными членами Совбеза РФ Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы от действий США по испытанию новой крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

При этом глава государства подчеркнул: "Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности".

О том, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил 19 августа телеканал CNN.

По его данным, испытание было проведено накануне у западного побережья США.

"Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", - сообщила телеканалу подполковник Вооруженных сил США Карла Глисон.

По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии.

В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета".

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Также в Минобороны заявили, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

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