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27.08.2019
ЦАМТО

Корпорация "Иркут" впервые публично представляет МС-21-300 на авиасалоне МАКС-2019

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Учебно-боевые самолеты Як-130 на МАКС-2015
Учебно-боевые самолеты Як-130 на МАКС-2015.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 26 августа. ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ПАО "ОАК") примет участие в XIV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

На МАКС-2019 Корпорация впервые представит пассажирские самолеты нового поколения МС-21-300. В демонстрационных полетах примет участие машина, которая первой поднялась в воздух. Еще два воздушных судна будут размещены на статических стоянках. Одно из них, оборудованное двухклассным пассажирским салоном, будет открыто для посещения специалистами и заказчиками.

В воздухе и на земле посетители авиасалона увидят также учебно-боевые самолеты Як-130 и учебно-тренировочные Як-152. Они разработаны в ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева", производятся на Иркутском авиационном заводе. C пилотажным тренажером самолета Як-130 можно будет ознакомиться на стенде ОАК в павильоне С-1.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ и учебный Як-130 производства Корпорации "Иркут" будут представлены в экспозиции ВКС России и морской авиации ВМФ РФ. Группа высшего пилотажа "Русские Витязи" ВКС России продемонстрирует уникальные летные возможности сверхманевренных Су-30СМ. Летчики морской авиации ВМФ покажут фигуры высшего пилотажа на Су-30СМ в ходе одиночных полетов, сообщает пресс-служба ПАО "Корпорация "Иркут".

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Россия
Продукция
Су-30
Як-130
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