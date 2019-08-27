Поставка имущества из состава второй батареи ЗРС С-400 в Турцию начнется 27 августа
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
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ЦАМТО, 26 августа. Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", передает "РИА Новости".
"С завтрашнего дня (со вторника – прим. ред.) начнется поставка и перевозка имущества из состава второй батареи С-400", – цитирует его агентство Anadolu.
Как напоминает агентство, сделка на поставку Турции четырех дивизионов ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. была заключена в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть – за счет российского кредита.
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