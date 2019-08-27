Войти
27.08.2019
Интерфакс-АВН

Разработка скоростного боевого вертолёта в РФ может быть продолжена в 2020г - Мантуров

881
0
0
Летающая лаборатория перспективного скоростного вертолета
Летающая лаборатория перспективного скоростного вертолета.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Новый этап разработки скоростного боевого вертолёта (СБВ) может начаться в 2020 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"В данный момент идёт формирование технического задания на выполнение следующего этапа научно-исследовательской работы, который может начаться уже в 2020 году", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что холдинг "Вертолёты России" и министерство обороны в 2017 году заключили контракт на проведение научно-исследовательской работы "Скорость".

"Эта НИР была успешно завершена, все её результаты приняты заказчиком", - сказал министр.

В феврале глава "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил в интервью "Интерфаксу", что холдинг ожидает решения Минобороны РФ для перехода к эскизно-техническому проектированию скоростного боевого вертолета.

"Мы действительно НИР закончили в прошлом году. Результат представили министерству обороны. (. . .) Хотелось бы, чтоб это дальше перешло уже хотя бы в эскизно-технический проект. Ждем, надеемся", - сказал глава холдинга.

23 ноября 2018 года Богинский сообщил журналистам, что перспективный скоростной боевой вертолет будет разрабатывать конструкторское бюро Миля.

"Заказчик, рассмотрев все предложенные технические варианты, с точки зрения готовности, научно-технического задела, возможности кооперации, выбрал для себя решение, которое предполагает достижение скорости по целям, но на базе "милевской" машины", - сказал А.Богинский.

По его словам, несмотря на то, что контракт Минобороны РФ заключён с КБ Миля, в работе примут участие оба конструкторских бюро холдинга - и Миля, и Камова, которые проработали около десятка концепций СБВ.

Ранее Богинский заявлял в интервью "Интерфаксу", что новый вертолет может взлететь после 2025 года.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.08.2019
Испытания первого построенного с ноля Ту-160М начнут в 2020 году
22.04.2019
Создание укороченного самолета SSJ75 отложено на неопределенный срок
21.11.2017
Минобороны РФ приступает к испытаниям новейшего авиационного комплекса А-100
16.02.2016
Путин в Челнах: непробиваемый «Тайфун», «по-хорошему агрессивный КАМАЗ» и тараканы-киборги
12.01.2016
«Авиастар»: заводская зарисовка
26.07.2012
Д.Мантуров, Н.Никифоров и С.Шойгу вошли в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео