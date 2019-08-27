Разработка скоростного боевого вертолёта в РФ может быть продолжена в 2020г - Мантуров

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Новый этап разработки скоростного боевого вертолёта (СБВ) может начаться в 2020 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"В данный момент идёт формирование технического задания на выполнение следующего этапа научно-исследовательской работы, который может начаться уже в 2020 году", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что холдинг "Вертолёты России" и министерство обороны в 2017 году заключили контракт на проведение научно-исследовательской работы "Скорость".

"Эта НИР была успешно завершена, все её результаты приняты заказчиком", - сказал министр.

В феврале глава "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил в интервью "Интерфаксу", что холдинг ожидает решения Минобороны РФ для перехода к эскизно-техническому проектированию скоростного боевого вертолета.

"Мы действительно НИР закончили в прошлом году. Результат представили министерству обороны. (. . .) Хотелось бы, чтоб это дальше перешло уже хотя бы в эскизно-технический проект. Ждем, надеемся", - сказал глава холдинга.

23 ноября 2018 года Богинский сообщил журналистам, что перспективный скоростной боевой вертолет будет разрабатывать конструкторское бюро Миля.

"Заказчик, рассмотрев все предложенные технические варианты, с точки зрения готовности, научно-технического задела, возможности кооперации, выбрал для себя решение, которое предполагает достижение скорости по целям, но на базе "милевской" машины", - сказал А.Богинский.

По его словам, несмотря на то, что контракт Минобороны РФ заключён с КБ Миля, в работе примут участие оба конструкторских бюро холдинга - и Миля, и Камова, которые проработали около десятка концепций СБВ.

Ранее Богинский заявлял в интервью "Интерфаксу", что новый вертолет может взлететь после 2025 года.