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27.08.2019
ТАСС

Береговой ракетный комплекс "Утес" в Крыму оснастят новой ракетой

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Пуск крылатой ракеты
Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Какое-то время он будет работать с ракетами "Прогресс"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Крымский береговой ракетный комплекс "Утес" подземного базирования в перспективе будет перевооружен на новую ракету. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов в преддверии Международного авиакосмического салона (МАКС-2019).

Леонов напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были завершены совсем недавно, и понадобились потому, что комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе Военно-морских сил Украины, утратил техническую готовность.

"Успешные пуски после проведенных работ показали готовность комплекса к защите крымского побережья. Поэтому какое-то время он будет работать с ракетами "Прогресс". В дальнейшем будет проведено переоснащение комплекса на новые образцы ракет", - сказал Леонов.

Дальность полета противокорабельной ракеты "Прогресс" - до 460 км. Комплекс "Утес" используется также для запуска ракет-мишеней.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Украина
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Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Проекты
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