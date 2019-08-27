С начала года налет экипажей объединения ВВС и ПВО ВВО составил более 24 тыс. часов

ЦАМТО, 26 августа. В Восточном военном округе продолжает совершенствоваться система подготовки летного состава объединения ВВС и ПВО. Так, с начала года налет экипажей составил более 24 тыс. часов.

Кроме того, с начала текущего года в армии ВВС и ПВО проведено порядка 40 летно-тактических учений различного уровня. Летчики совершенствуют свое мастерство в проведении боевых пусков неуправляемых и управляемых ракет класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", боевых стрельб из пушечного авиационного вооружения и бомбометании.

Летный состав бомбардировочных, штурмовых и истребительных авиачастей округа отрабатывает посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также на условно "зараженный" аэродром.

Экипажи выполняют задачи одиночно, в парах и в составе звеньев.

При проведении ряда летно-тактических учений вертолетчики выполняют летно-тактические задания в составе эскадрильи, что требует серьезной подготовки и мастерства. Помимо этого, летчики привлекаются к мониторингу пожароопасной и паводковой обстановки, доставке грузов различного назначения в Арктической зоне ответственности округа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.