Боевые пуски ракет выполнили истребители Су-30СМ на полигоне в Крыму
Истребитель Су-30СМ.
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Ростов-на-Дону. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребителей четвертого поколения Су-30СМ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника на полигоне в Крыму, сообщили агентству "Интерфакс" в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"В ходе учебно-тренировочных полетов летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух", - сказал собеседник агентства.
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