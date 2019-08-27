Около 5 тыс. военных были задействованы в учениях ВВО с танками Т-80 - пресс-служба округа

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Учения с участием около 5 тыс. военнослужащих прошли в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области, сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

На маневрах были задействованы танки Т-80, беспилотники, всего - около 1 тыс. единиц военной техники.

"В понедельник штаб объединения, а также (личный состав - ИФ) подчиненных соединений и воинских частей по тревоге были выведены в назначенные районы. На месте военнослужащие развернули командные пункты и по закрытым каналам организовали связь, в том числе с использованием радиорелейных и спутниковых станций", - говорится в сообщении округа, поступившем в "Интерфакс".

"На полигоны в трех регионах были выведены мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также специалисты других родов войск. В ходе проведения активной фазы учения, подразделения на разных полигонах действовали в единой тактической обстановке. Маневры носили оборонительный характер с проведением стремительных контратак", - сообщили в пресс-службе округа.