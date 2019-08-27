Sina (Китай): сравнение российских и американских вертолетных ракет. Российские быстрее, почему они тогда хуже продаются?

В плане инвестиций в военную отрасль Россия не отстает от США, доступные для ознакомления технические характеристики ее ракет не хуже, а во многом даже лучше американских снарядов того же типа. Несмотря на это, Россия на протяжении длительного периода времени уступает США по объемам продаж и отзывам покупателей. Китайский эксперт попытался разобраться в вопросе.

Как известно в военных кругах, у США хорошие самолеты и отличные ракеты. Россия, в свою очередь, как ни старается выпускать больше различных моделей, на поле боя ее вооружение обычно показывает себя не с лучшей стороны. Удивительно, но это сказывается на продаже российского оружия, которая уже давно идет довольно вяло.

В плане инвестиций Россия не отстает от США, доступные для ознакомления технические характеристики ее ракет не хуже, а во многом даже лучше американских снарядов того же типа. Несмотря на это, России на протяжении длительного периода времени уступает США по объемам продаж и отзывам покупателей. Ситуация с представленными в течение последних нескольких лет образцами вооружения остается неизменной. Обратим внимание на основное вооружение американского ударного вертолета "Апач" - ракету "Хеллфаер" (AGM-114 "Hellfire") и российского ударного вертолета Ми-28 - ракету класса "воздух-поверхность" "Вихрь". (В оригинале речь идет о ракете АТ-16 (по классификации НАТО") или "Вихрь" (по российской классификации), но на самом деле на вертолете Ми-28 установлена ракета "Атака" (по российской классификации) или АТ-9 (по классификации НАТО) прим. перев.)

Обе ракеты имеют немало модификаций. "Хеллфаер" - первая в мире вертолетная ракета с полуактивным лазерным наведением. Когда в середине 80-х годов прошлого века на вооружение был принят вертолет "Апач", эти ракеты установили на него и другие вертолеты военного назначения, включая вертолет "Кобра" АН-1 и многоцелевой вертолет "Черный ястреб" (UH-60 Black Hawk), сделав их самыми массовыми по производству противотанковыми управляемыми ракетами класса "воздух-поверхность" нового поколения.

Максимальная дальность полета ракеты "Хеллфаер" составляет восемь километров. На данный момент существует два поколения данной ракеты: первое поколение оснащено полуактивным лазерным наведением, а второе - комбинированной системой наведения миллиметрового диапазона с инфракрасным датчиком. Первое поколение ракет используется чаще.

Российская вертолетная противотанковая ракета также существует в двух поколениях. Первое поколение представляет ракета "Вихрь" с системой лазерного наведения, относящаяся к тому же типу, что и "Хеллфаер". Недавно завершились испытания системы наведения миллиметрового диапазона ракет второго поколения. По официальным данным российского оборонного ведомства, "Вихрь" обладает большей дальностью полета, чем американская ракета "Хеллфаер". Первая может пролететь до 10 километров, а вторая только восемь. Российская ракета движется быстрее американской, она может разгоняться до 610 метров в секунду, тогда как "Хеллфаер" только до 391,7 метров в секунду. "Вихрь" достигает цель на расстоянии 10 километров за 28 секунд, 8 километров пролетает за 23 секунды, а 6 километров - за 14 секунд!

Россия не раз демонстрировала свою ракету, но покупателей от этого не прибавилось. В чем же проблема? Ведь использована лазерная система наведения!

Причина заключается в том, что в российских ракетах применяется устаревшая технология лазерного наведения. Такой тип управления подразумевает, что летательный аппарат направляет лазерный луч на цель и ракета винтообразно движется к ней. Главный плюс такой технологии заключается в простоте и дешевизне оборудования. К ее недостаткам можно отнести то, что воздушному носителю требуется много времени, чтобы направить на цель луч, который противник может легко обнаружить и осуществить контрудар при помощи зенитно-ракетного комплекса или иным образом.

Полуактивное лазерное наведение ракеты "Хеллфаер" также требует наведения лазерного луча воздушным носителем или наземным оборудованием. Американцы придумали недешевое решение проблемы: на ракете закрепили инерциальную систему наведения, благодаря которой она может пролететь некоторое расстояние по заданной траектории и даже быть запущена из-за склона горы и самостоятельно огибать неровности рельефа. На финальном этапе полета носитель на несколько секунд включает лазерное наведение, не давая противнику времени отреагировать.

Таким образом за более высокую цену обеспечивается безопасность летательного аппарата, несущего данную ракету, а противнику становится сложнее от нее защититься. Со временем американцы усовершенствовали свои технологии, установив на ракете "Хеллфаер" инфракрасную головку самонаведения миллиметрового диапазона, снизив тем самым риск, присутствующий при наведении и сделав запуск бесшумным, увеличивая смертоносную силу ракеты!