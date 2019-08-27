Космонавт Скворцов выполнил рекордную по экономии топлива перестыковку корабля "Союз" с МКС в ручном режиме - Соловьев

Королев. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Российский космонавт Александр Скворцов, выполнявший в ручном режиме перестыковку корабля "Союз МС-13" с одного модуля МКС на другой, использовал минимально возможное количество топлива, сообщил журналистам руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев журналистам.

"Перестыковку мы провели успешно, Скворцов прекрасно пилотировал, я много видел перестыковок, но такую, пожалуй, в первый раз. Думаю, поставлен рекорд по минимуму затрат топлива", - сказал Соловьев.

Он отметил, что примерно в 07:30 мск на корабле "Союз МС-14" с роботом FEDOR будет проведён двухимпульсный манёвр с целью выстраивания оптимальной траектории полёта при стыковке корабля с МКС, которая намечена на утро вторника.

В понедельник утром экипаж "Союза МС-13", на борту которого находились командир корабля Александр Скворцов и два бортинженера Лука Пармитано и Эндрю Морган, отстыковался от причального модуля "Звезда", а затем в ручном режиме был пристыкован к МИМ2.

Во вторник к модулю "Звезда" должен пристыковаться корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR. До этого, в понедельник, в 08:30 мск этот корабль также совершит специальный манёвр, чтобы во вторник совершить вторую попытку стыковки с МКС.

Она намечена на 6:12 мск вторника.

В субботу транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По предварительным данным, причиной неудачи стали проблемы с радиооборудованием, задействованном на ближнем участке приближения корабля к станции во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс".

Как сообщил ранее журналистам руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев, космонавтам придётся заменить часть оборудования на самой станции, оборудование на корабле полностью исправно.

В 08:30 мск в субботу "Союз МС-14" должен был пристыковаться к МКС. Кораблю удалось приблизиться к станции примерно на 100 метров, после чего начались его колебания, что не позволило системе автоматической стыковки "Курс" пристыковать "Союз" к МКС. В данный момент корабль уведен на безопасное расстояние. Новая попытка стыковки была перенесена на резервную дату - понедельник, а затем на вторник.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 6:38 мск в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.