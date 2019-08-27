Россия согласно Договору по открытому небу выполнит наблюдательный полет над Францией, а совместная миссия Норвегии, Канады и США - над РФ

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные наблюдатели в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН) с 26 по 30 августа совершат инспекционный полет над территорией Франции, в то время как специалисты из Норвегии, Канады и США выполнят полет над Россией, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В период с 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - говорится в публикации со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Кроме того, по имеющимся у издания данным, с 26 по 30 августа Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Франции. Он будет произведен с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси. Максимальная дальность полета составит 2078 километров.

"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а французские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - отмечается в статье "Красной звезды".