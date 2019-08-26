Даёшь больше "Бородавочников"!

ВВС США возвращают на службу весь имеющийся в наличии парк штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Вчера, 24 августа, портал flightglobal.com сообщил о том, что с компанией Boeing подписан новый контракт на производство 112 комплектов крыла.

Программа Enhanced Wing Assembly по замене крыла самолёта А-10 Thunderbolt II была запущена ещё в 2011 году и несколько раз оказывалась под угрозой срыва. В 2015 году в целях экономии бюджетных средств планировалось списать бо?льшую часть А-10 Thunderbolt II, и ВВС США пришлось отстаивать своих "стариков".

Штурмовик A-10 Thunderbolt II. Источник изображения: boeing.com

Ранее в августе последний из 173 американских штурмовиков А-10 Thunderbolt II, несущих боевое дежурство, получил новое крыло. Вчера стало известно, что с Boeing подписан новый контракт, который позволит вернуть на боевую службу имеющиеся на хранении "Бородавочники".

В ВВС США указывают, что полный контракт включает в себя 112 комплектов, из которых 109 пойдут на восстановление имеющихся самолётов, а ещё 3 комплекта станут резервными. Работы рассчитаны до 2030 года, что позволит сохранить А-10 Thunderbolt II в строю до 2040-х годов.

А-10 Thunderbolt II поступил на вооружение в 1977 году. Поначалу американские пилоты скептически относились к А-10 Thunderbolt II, из-за специфического вида прозвав их "бородавочниками". Однако мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций. Ранее Warspot рассказывал о возможностях GAU-8 Avenger – одной из самых мощных авиационных пушек в мире, которой оснащён этот штурмовик.