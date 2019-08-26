Китайский луноход "Юйту-2" возобновил исследование обратной стороны Луны

Аппарат проанализирует структуру грунта на наличие полезных ископаемых

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" возобновил работу по изучению обратной стороны естественного спутника Земли. Об этом сообщил в воскресенье Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР.

Как отмечается на официальной странице организации в социальной сети WeChat, аппарат вышел из спящего режима в субботу, а через сутки активизировался автоматический посадочный модуль "Чанъэ-4". В течение ближайшего лунного дня, который будет длиться две земные недели, луноход продолжит астрономические измерения и изучение окружающего ландшафта. Среди поставленных перед ним задач - анализ структуры грунта на наличие полезных ископаемых, замер уровня нейтронной радиации, излучаемой звездами.

По данным центра, за время нахождения на Луне "Юйту-2" преодолел порядка 270 м.

Китайский проект по освоению Луны

8 декабря 2018 года с космодрома Сичан на юго-западе Китая был запущен космический аппарат "Чанъэ-4", который 3 января прилунился в бассейне Эйткена. Диаметр этого гигантского кратера на лунном Южном полюсе составляет порядка 2,5 тыс. км, в глубину он достигает около 13 км. Мягкая посадка на обратной стороне Луны была совершена впервые в истории человечества и считается важным шагом в исследовании космоса.

Благодаря современной аппаратуре модуля появились первые в мире панорамные снимки "тыльной части" лунной поверхности, полученные с близкого расстояния. При помощи "Чанъэ-4" в специальных капсулах туда были доставлены биологические образцы, которые используются для экспериментов. Это семена хлопка, рапса, картофеля, личинки плодовой мухи, дрожжевые грибки.

Модуль поддерживает связь с Землей при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", находящегося на гало-орбите в точке Лагранжа L2 и способного постоянно сохранять устойчивую позицию как относительно Солнца, так и нашей планеты.