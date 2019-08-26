Россия слегка поиграла ядерными мускулами [+ ВИДЕО]

Макеты боеголовок баллистических ракет "Синева" и "Булава" поразили цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке

4 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски межконтинентальных баллистических ракет(МБР) морского базирования "Синева" с атомного подводного ракетоносца стратегического назначения "Тула" проекта 667БДРМ "Дельфин" (Delta-IV в терминологии НАТО), а также запущена МБР "Булава" с ракетной субмарины стратегического назначения "Юрий Долгорукий", проекта 955 "Борей". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации военного ведомства пуски были проведены в двух точках. Первая находилась в приполюсном районе Северного Ледовитого океана. Вторая - в акватории Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков (боеголовок)ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка.

В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет, размещенных на указанных подводных лодках и работоспособность всех систем ракетных комплексов морского базирования. Напомним, что атомные подводные ракетоносцы класса "Борей" имеют на борту 16 пусковых установок комплексов Р-30 "Булава", а подводные ракетные крейсеры класса "Дельфин" - такое же число пусковых установок комплексов БРПЛ Р-29 РМУ2 "Синева".

Видео запуска МБР морского базирования "Булава" предоставлено пресс-службой Министерства обороны России :

Александр Шарковский

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