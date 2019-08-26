В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 "Армата"

В индийской прессе вышел материал, в котором рассказывается о подготовке к визиту во Владивосток премьер-министра Индии Нарендры Моди. Индийский обозреватель Вишал Тапар в издании SP’s Land Forces пишет о том, что одной из основных тем, которая будет обсуждаться на саммите, станет тема военно-технического сотрудничества – сотрудничества между Москвой и Нью-Дели.

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При этом внутри этой повестки выделяется тема обсуждения возможной покупки для ВС Индии российских танков Т-14 "Армата". Общая сумма нового контракта, как сообщает эта газета, оценивается в 4,5 млрд долларов. При этом Вишал Тапар пишет, что Индия рассматривает варианты использовать новейшие российские танки Т-14 для массовой замены танков линейки Т-72, стоящих на вооружении индийской армии.

Дополнительно отмечено, что индийские вооружённые силы настроены на приобретение другой военной техники на той же платформе "Армата". Заявлено, что ранее Россию посетила индийская делегация, в которую входили офицеры механизированных бригад ВС Индии.

В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин. Однако, как всегда в индийском варианте последнего времени, покупать готовую продукцию у иностранных поставщиков власти не собираются. Они пытаются и в этом случае договорится о совместной работе в рамках действующей в стране программы "Делай в Индии". О том, когда именно Индия решит, у кого из зарубежных поставщиков осуществлять закупки в рамках своей программы модернизации танкового парка, не сообщается.

В индийской прессе напоминают, что первая партия танков Т-14 "Армата" в ВС РФ поступит в 2020 году.