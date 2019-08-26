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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Президент Молдавии заявляет, что Россия готова предоставить оборудование для утилизации боеприпасов в Приднестровском регионе

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Утилизация снарядов
Утилизация снарядов.
Источник изображения: © Елена Нагорных/ТАСС

Кишинев. 24 августа. ИНТЕРФАКС. - Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить необходимое оборудование, чтобы начать процесс утилизации своих боеприпасов в Приднестровском регионе.

"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С таким предложением на встрече с президентом РМ выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сегодня прибыл с визитом в Республику Молдова", - написал Додон в субботу на своей странице в Facebook после встречи с Шойгу.

"Озвученное предложение будет в скором времени вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию приднестровской проблемы", - заверил президент российского министра обороны.

Он отметил, что "это первый за 28 лет независимости Молдавии приезд главы российского военного ведомства в нашу страну". Президент поблагодарил Шойгу за принятое приглашение и подчеркнул "символичность его приезда именно сегодня, когда мы отмечаем 75-летие освобождение Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции".

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Страны
Молдавия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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