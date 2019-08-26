Военно-транспортная авиация России и Египта отработала высадку десанта под Рязанью

Десантирование из самолета Ил-76МД во время совместных российско-египетских тактических учений.

Рязань. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-транспортная авиация России и Египта отработала высадку тактического десанта в ходе международного учения "Защитники дружбы -2019" под Рязанью, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"23 августа в рамках подготовки коалиционного тактического российско-египетско-белорусского подразделения к активной фазе совместного учения, участники учения отработали взаимодействие экипажей самолетов военно-транспортной авиации России и Египта. В ходе практических занятий проведено десантирование более 100 человек личного состава из самолетов ВТА Ил-76 МД, C-130 "Геркулес" и CASA C-295", - уточнили в пресс-службе.

После приземления военные отработали норматив по прибытию на пункт сбора для дальнейших действий в составе сводного коалиционного подразделения.