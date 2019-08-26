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26.08.2019
ИноСМИ

The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания

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Запуск ракеты "Томагавк" из установки Mark 41
Запуск ракеты "Томагавк" из установки Mark 41.
Источник изображения: В© U.S. Navy

В информационном материале приводятся мнения российских политиков и экспертов по поводу заявления Путина о необходимости принятия мер в ответ на испытания в США ракеты "Томагавк". В частности, говорится, что, например, размещение российских "Калибров" в Венесуэле может остудить горячие головы американских "ястребов", но России не стоит ввязываться в полноценную гонку вооружений.

Москва - Президент Владимир Путин дал указание российским правительственным ведомствам подготовить "симметричный ответ" на недавние ракетные испытания в Соединенных Штатах. Он подверг резкой критике Вашингтон за выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также за проведение всего через 16 дней после этого испытаний новой крылатой ракеты наземного базирования. Эти действия, по его словам, являются "очередным звеном в цепи", и они показывают, что Соединенные Штаты имели согласованный план относительно выхода из подписанного в 1987 году договора.

Путин провел незапланированную встречу с членами Совета безопасности страны, в ходе которой он и дал такое указание: "Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой помянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа".

По словам Путина, Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений, однако он пообещал обеспечить безопасность страны. Американские военные провели испытание крылатой ракеты "Томагавк" (Tomahawk) 18 августа, а запущена она была с острова Сан-Николас у берегов Калифорнии. Ракета пролетела более 500 километров (более 310 миль), и это было бы нарушением ДРСМД, если бы он еще действовал.

Американские заявления о том, что новые ракетные системы будет сначала размещены в АТР, не могут никого успокоить, сказал Путин. "Американские политики весьма высокого ранга заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи наших границ", - это заявление Путина размещено на сайте Кремля. Военный эксперт и офицер в отставке сообщил агентству Интерфакс о том, что Россия, возможно, разработает наземный вариант системы "Калибр" в качестве симметричного ответа на новую американскую крылатую ракету.

"У нас есть очень простой ответ. Наши ракеты "Калибр", которые в настоящее время размещаются на кораблях, можно также запускать с самоходных установок, - подчеркнул генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, бывший глава одного из оборонных научно-исследовательских институтов. - Мы способны это сделать, это не трудно. Вопрос в том, как быстро можно будет их развернуть. Мы не будем разворачивать их раньше американцев. Если американцы разместят свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то мы тогда почешем голову и подумаем, что нужно делать. Мы не можем разместить много (ракет) в этом регионе, потому что там наш стратегический союзник - Китай. Поэтому, как я думаю, скорость будет умеренной, а размещение ограничится нашей территорией", - сказал он.

Пор словам члена комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, размещение ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия Соединенных Штатов займет год или два.

Один депутат Государственной думы, слова которого приводит Интерфакс, считает, что размещение российских ракетных систем в Венесуэле будет эффективным ответом. "Может быть, будет даже Карибский кризис - 2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев", - сказал Александр Шерин, член комитета по обороне, имея в виду противостояние в 1962 году между Вашингтоном и Москвой. "Если эти комплексы будут размещены в Венесуэле, то они (Соединенные Штаты) будут вынуждены вести себя более осторожно", - сказал он.

Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, независимой исследовательской организации, призвал Россию принять взвешенные ответные действия: "На фоне всей этой образовавшейся после отказа от ДРСМД шумихи в области информационной войны России следует сохранять голову холодной и помнить об уроках холодной войны: симметричная гонка вооружений с Соединенными Штатами будет разрушительной. Стратегическая стабильность требует поддержания внушающего доверие сдерживания, а не ответа на каждый шаг противника".


Уилл Энглунд (Will Englund)

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Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Калибр КР
РСМД
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2 комментария
№1
26.08.2019 14:33
Падшей женщиной буду,но это очередная агрессия со стороны России!
Как они смеют отвечать на миролюбивые и демократичные действия США?!
"А нас то за шо?!"(с)
0
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№2
26.08.2019 15:38
Так Путим ещё в прошлом году давал поручения по разработке "сухопутных" версий ракет Калибр и Циркон....
Или поручения не выполняются или с памятью что-то...
0
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