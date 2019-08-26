Начальники Генштабов вооруженных сил стран СНГ одобрили проект Концепции военного сотрудничества до 2025 года

ЦАМТО, 23 августа. Комитет начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-участников СНГ одобрил проект Концепции развития военного сотрудничества стран Содружества до 2025 года.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги заседания Комитета в Таджикистане.

"Одобрен проект Концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года. Этот документ носит программный характер. Он определяет задачи нашего взаимодействия в области обороны и военной безопасности на среднесрочную перспективу", – сказал начальник российского Генштаба.

Он также отметил, что заседание Комитета прошло в деловой и конструктивной обстановке.

"В рамках повестки рассмотрено более 10 актуальных вопросов военного сотрудничества", – подчеркнул Валерий Герасимов.

В частности, по его словам, согласованы основные направления развития Объединенной системы радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты до 2025 года.

"С учетом целевого предназначения Объединенной системы РХБ защиты стран Содружества рассмотрены и согласованы основные направления ее развития до 2025 года", – сказал начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов также сообщил, что на заседании были подведены итоги пятых Армейских международных игр и отметил, что участие в них национальных команд способствует обмену опытом по повышению боевой выучки и применению техники и вооружения, а также формированию отношений дружбы и воинского товарищества.

"В дальнейшем предусматривается расширение состава участников и мест организации состязаний", – цитирует Валерия Герасимова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.