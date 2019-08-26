Путин пообещал обеспечить безопасность России в ответ на планы США разместить в АТР новые ракетные системы
Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений
Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Планы США разместить новые ракетные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе затрагивают коренные интересы России, Россия обеспечит свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - говорится в заявлении Путина, которое он сделал на совещании с членами СБ РФ в пятницу. Оно опубликовано на сайте Кремля.
Путин также задался вопросом: "Как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Система противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?".
По его словам, "все это не оставляет сомнения в том, каковы истинные замыслы США: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет".
Тем не менее Путин заверил, что "мы никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений".
Президент подчеркнул, что "разработка новейших, действительно, не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом США из договора по ПРО в 2003 г.".
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