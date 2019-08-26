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26.08.2019
Lenta.ru

Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии

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Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик. На соответствующее видео обратила внимание "Российская газета".

Издание пишет, что никогда ранее работа флагмана Воздушно-космических сил (ВКС) России не демонстрировалась так подробно. В частности, в представленном ролике показаны пуски крылатых ракет, поражение наземных целей, дозаправка в воздухе и сопровождение ракетоносца истребителями.

Ту-160 считается самым крупным и тяжелым сверхзвуковым самолетом в мире. Согласно открытым данным, максимальная скорость машины — 2,2 тысячи километров в час, дальность полета — 13,9 тысячи километров, высота — 22 километра, размах крыла — до 56 метров. В Сирии Ту-160 нанес удары по позициям боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) крылатыми ракетами Х-555 (дальность полета до 2,5 тысячи километров) и Х-101 (поражает цели на расстоянии до 7,5 тысячи километров).

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-160
Х-101
Х-555
Проекты
Военные учения
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