ВМФ впервые за 28 лет получит шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России получит шесть подлодок в 2020 году, в том числе четыре атомные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Севмаш" должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск", головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852. При этом ВМФ получит "Белгород" без подводных аппаратов "Посейдон", так как их испытания еще не завершатся.

Кроме того, две дизель-электрические подлодки сдаст ВМФ "Адмиралтейские верфи". Речь идет о подлодке "Волхов" проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 "Кронштадт".

Отмечается, что флот получит сразу шесть подлодок впервые за 28 лет. До конца 2019 года "Севмаш" сдаст головную подлодку проекта 955А "Князь Владимир", а "Адмиралтейские верфи" — подлодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3.

Ранее в августе сообщалось, что ВМФ получит современную противолодочную управляемую ракету (ПЛУР). Она предназначена для уничтожения вражеских субмарин на расстояниях в десятки километров.