Министр обороны Японии призвал Южную Корею одуматься после разрыва соглашения об обмене информацией

Гонконг. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии Такэси Ивая выразил сожаление в связи с разрывом Сеулом соглашения об обмене военной разведывательной информацией о КНДР и призвал южнокорейские власти принять "мудрое решение".

"Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи угрожают национальной безопасности, в этих условиях сотрудничество между Японией, Южной Кореей и с США имеет решающее значение", - сказал министр журналистам.

Он подчеркнул: "Мы настоятельно призываем их (Южную Корею - ИФ) принять мудрое решение".

Как сообщалось, в минувший четверг Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией по Северной Корее.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

Официально проинформировать Токио по дипломатическим каналам о выходе из соглашения Сеул планирует до 24 августа, сообщило агентство "Ренхап".

В связи с решением Сеула о разрыве соглашения озабоченность высказал Пентагон.

"Министерство обороны выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с тем, что администрация Муна Чжэ Ина отказалась от возобновления "Соглашения об общей безопасности военной информации" с Японией", - заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.