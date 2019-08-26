Войти
26.08.2019
Интерфакс-АВН

Министр обороны Японии призвал Южную Корею одуматься после разрыва соглашения об обмене информацией

384
0
0
Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Гонконг. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии Такэси Ивая выразил сожаление в связи с разрывом Сеулом соглашения об обмене военной разведывательной информацией о КНДР и призвал южнокорейские власти принять "мудрое решение".

"Продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи угрожают национальной безопасности, в этих условиях сотрудничество между Японией, Южной Кореей и с США имеет решающее значение", - сказал министр журналистам.

Он подчеркнул: "Мы настоятельно призываем их (Южную Корею - ИФ) принять мудрое решение".

Как сообщалось, в минувший четверг Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией по Северной Корее.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

Официально проинформировать Токио по дипломатическим каналам о выходе из соглашения Сеул планирует до 24 августа, сообщило агентство "Ренхап".

В связи с решением Сеула о разрыве соглашения озабоченность высказал Пентагон.

"Министерство обороны выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с тем, что администрация Муна Чжэ Ина отказалась от возобновления "Соглашения об общей безопасности военной информации" с Японией", - заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Похожие новости
14.11.2017
Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к масштабным военным маневрам
30.10.2017
Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
23.09.2014
Мир без стен
25.12.2013
Белые пятна нашей «Белой книги»
05.12.2013
Россия: будущее становится мрачнее ("Strategy Page", США)
04.06.2009
На всякий случай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели