Источник: ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

До конца 2019 года ВМФ планируется сдать две подлодки - проекта 955А "Князь Владимир" и проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск". Также "Севмаш" сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку спецназначения "Белгород" проекта 09852", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "Белгород" поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов "Посейдон", так как их испытания еще не завершатся.

В свою очередь "Адмиралтейские верфи", рассказал собеседник, сдадут ВМФ две дизель-электрические подлодки: "Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт", но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

В Объединенной судостроительной корпорации в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать предоставленную источником информацию отметили, что "корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками".

Планы на 2019 год

До конца этого года ВМФ планируется сдать две подлодки. В июне гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что до конца 2019 года флоту передадут головную подлодку проекта 955А "Князь Владимир". В марте глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков проинформировал, что в этом году заказчику будет передана первая подлодка для Тихоокеанского флота проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца года флоту поступят три подлодки - дизельная и две атомные. Как пояснил ТАСС другой источник в оборонке, "одной из атомных субмарин должна была стать "Казань", но ее сдача сместилась на 2020 год".

В советское время флоту в отдельные годы передавались более 10 подлодок. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности 12 только атомных подлодок различных классов.