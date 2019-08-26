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26.08.2019
Военное обозрение

Индия формирует ударный "кулак" "Апачей" на границе с Пакистаном

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В рамках повышения боевой мощи страны министр обороны Индии Раджнат Сингх собирается принять участие в торжественной церемонии развертывания ударных вертолетов "Апач". Данное мероприятие запланировано на 3 сентября. Местом стоянки закупленных в Соединенных Штатах машин станет Патханкот, расположенный в Пенджабе, вблизи границы с Пакистаном.

Источник изображения: topwar.ru

Первая партия машин уже прибыла на обозначенную авиабазу около трех недель назад на борту транспортного самолета семейства "Ан" (видимо, доставку осуществлял "Руслан"). К настоящему времени здесь уже находится 8 "Апачей". Вероятнее всего, их и введет официально в строй глава военного ведомства.

Поставки данной техники осуществляются в соответствии с контрактом от 2015 года, предусматривающим отгрузку 22 единиц AH-64E Apache (крайняя модификация "Апачей"). Реализация соглашения должна завершиться к 2020 году. При этом переговоры с американской стороной велись с 2008 года. Впоследствии было закуплено еще шесть машин указанного типа.

Сводимые на северо-западе Индии в ударный "кулак" "Апачи" в случае активизации конфликта с Пакистаном могут встретиться в воздушном бою с многоцелевыми вертолетами SA316 Alouette III французской постройки и Ми-171Ш российского производства. Они состоят на вооружении Исламабада в количестве 15 и 4 единиц соответственно (по данным IISS на 2018 год).

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