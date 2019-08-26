И.о. постпреда РФ при ООН: договор СНВ-III - в зоне риска после выхода США из ДРСМД

Нью-Йорк (ООН). 22 августа. ИНТЕРФАКС - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил и.о. постпреда РФ при ООН.

"Он (СНВ-III - ИФ) истекает в феврале 2021 года и тоже находится в зоне риска. Ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно публично и непублично давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы", - сказал Полянский на экстренно созванном по инициативе РФ и Китая заседании Совета Безопасности.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными.

В понедельник стало известно, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором.