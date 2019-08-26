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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Представитель США при ООН призвал Россию поделиться информацией о чрезвычайном происшествии 8 августа под Северодвинском

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Радиационный контроль
Радиационный контроль.
Источник изображения: © Сергей Коньков/ТАСС

Нью-Йорк (ООН). 22 августа. ИНТЕРФАКС - И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн в четверг призвал Россию разъяснить обстоятельства ЧП, которое произошло 8 августа под Северодвинском.

"Что именно произошло 8 августа в России? Что вызвало взрыв? Что это была за система? И какой цели служила эта система?" - сказал он на заседании СБ ООН.

Также он обратился к России с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), она произвела и где она их разместила.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой. "Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" (кодовое обозначение НАТО для российской крылатой ракеты "Буревестник" - ИФ) заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в твиттере.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами.

Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Росатом
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
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