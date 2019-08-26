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26.08.2019
Интерфакс-АВН

США обеспокоены выходом Южной Кореи из соглашения по обмену разведданными с Японией

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Жители Сеула смотрят трансляцию выступления президента США Дональда Трампа. Архивное фото
Жители Сеула смотрят трансляцию выступления президента США Дональда Трампа. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man

Вашингтон. 22 августа. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне выразили в четверг "сильную обеспокоенность и разочарование" после того, как Южная Корея решила отказаться от соглашения об обмене военными разведданными на фоне торговых и дипломатических споров.

"Министерство обороны выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с тем, что администрация Муна Чжэ Ина отказалась от возобновления "Соглашения об общей безопасности военной информации" с Японией", - заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что Южная Корея решила отказаться от соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам, сообщило агентство "Ренхап".

Проинформировать Токио по дипломатическим каналам о выходе из "Соглашения об общей безопасности военной информации", предполагающего обмен военными разведданными между Японией и Южной Кореей, Сеул планирует до 24 августа, отмечает "Ренхап".

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

Позже кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце августа.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет экономическое сотрудничество двух стран.

В Токио, в свою очередь, отметили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

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