США обеспокоены выходом Южной Кореи из соглашения по обмену разведданными с Японией

Вашингтон. 22 августа. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне выразили в четверг "сильную обеспокоенность и разочарование" после того, как Южная Корея решила отказаться от соглашения об обмене военными разведданными на фоне торговых и дипломатических споров.

"Министерство обороны выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с тем, что администрация Муна Чжэ Ина отказалась от возобновления "Соглашения об общей безопасности военной информации" с Японией", - заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что Южная Корея решила отказаться от соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам, сообщило агентство "Ренхап".

Проинформировать Токио по дипломатическим каналам о выходе из "Соглашения об общей безопасности военной информации", предполагающего обмен военными разведданными между Японией и Южной Кореей, Сеул планирует до 24 августа, отмечает "Ренхап".

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

Позже кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце августа.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет экономическое сотрудничество двух стран.

В Токио, в свою очередь, отметили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.