"Главное достижение". Военный эксперт оценил полет "Форпоста-Р"

Минобороны показало первый полет разведывательного дрона "Форпост-Р". Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем важность начала производства этих беспилотников.

Минобороны РФ опубликовало видео первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р".

В военном ведомстве подчеркнули, что аппарат представляет собой полностью обновленную модификацию комплекса "Форпост" (лицензионная копия израильского аппарата IAI Searcher Mk II).

"Аппарат создан из отечественных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также "Форпост-Р" оснащен современным отечественным двигателем АПД-85", ‒ говорится в пресс-релизе Минобороны, который цитирует РИА Новости.

Масса аппарата составляет порядка 500 килограммов. Продолжительность полета ‒ 18 часов, высота ‒ до шести тысяч метров. Отмечается, что серийная поставка беспилотника в войска начнется с 2020 года.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Беспилотная авиация на сегодняшний день во многом определяет современное развитие вооруженных сил, поскольку это средство разведки, целеуказания, а также ударное средство. Что касается новой, полностью российской версии "Форпоста", то можно говорить, что она развязывает нам руки в период, когда западные комплектующие могут быть недоступны из-за санкций западных государств", ‒ сказал Дмитрий Литовкин.

Он считает важным достижением появление отечественной производственной базы для создания подобных аппаратов.

"В этом беспилотнике российские комплектующие. Это значит, что отечественные профильные предприятия ‒ производители двигателей, разработчики радиоэлектронных модулей ‒ сумели создать электронику и двигатели мирового уровня, это главное достижение. Мы сегодня получили собственную производственную базу для создания подобных аппаратов. И вполне возможно, что в перспективе появятся третья, четвертая версии ("Форпоста" ‒ ред.), которые будут лучше своего предшественника", ‒ заключил Дмитрий Литовкин.