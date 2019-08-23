Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году

Планируется, что зонд, который сейчас находится рядом с астероидом, отправится на Землю в декабре 2019 года, он должен будет приблизиться к планете примерно за 12 месяцев

ТОКИО, 22 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В настоящее время японские и австралийские власти практически завершили процесс согласования с целью предоставления доступа в эту зону. Она была создана после окончания Второй мировой войны совместно с Великобританией. В частности, там соорудили полигон для проведения ракетных испытаний. Отсюда же в 1967 году был запущен первый австралийский спутник, предназначенный для исследования верхних слоев атмосферы.

По плану, зонд, который сейчас находится рядом с астероидом, отправится в обратный путь на Землю в декабре этого года. Примерно за 12 месяцев он должен будет приблизиться к планете. Перед входом в атмосферу он сбросит капсулу с добытыми образцами. Это будет сделано на случай того, если с аппаратом что-либо случится во время приземления.

Астероид Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что на астероиде удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд совершил уже две успешных посадки на космическое тело с целью забора грунта, а также сделал многочисленные снимки его поверхности.