Войти
23.08.2019
ТАСС

Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году

362
0
0
Поверхность астероида Рюгу
Поверхность астероида Рюгу.
Источник изображения: © JAXA via AP, архив

Планируется, что зонд, который сейчас находится рядом с астероидом, отправится на Землю в декабре 2019 года, он должен будет приблизиться к планете примерно за 12 месяцев

ТОКИО, 22 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В настоящее время японские и австралийские власти практически завершили процесс согласования с целью предоставления доступа в эту зону. Она была создана после окончания Второй мировой войны совместно с Великобританией. В частности, там соорудили полигон для проведения ракетных испытаний. Отсюда же в 1967 году был запущен первый австралийский спутник, предназначенный для исследования верхних слоев атмосферы.

По плану, зонд, который сейчас находится рядом с астероидом, отправится в обратный путь на Землю в декабре этого года. Примерно за 12 месяцев он должен будет приблизиться к планете. Перед входом в атмосферу он сбросит капсулу с добытыми образцами. Это будет сделано на случай того, если с аппаратом что-либо случится во время приземления.

Астероид Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что на астероиде удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд совершил уже две успешных посадки на космическое тело с целью забора грунта, а также сделал многочисленные снимки его поверхности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
Марс
Похожие новости
03.01.2019
Уходят с орбиты
28.04.2012
Антикитайская стратегия Вашингтона
23.05.2011
Китай занимает в космосе нишу СССР
20.05.2011
США опасаются космического оружия КНР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере