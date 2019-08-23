Новая "Вера": Иран представил свой аналог С-300

Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"

Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем российский С-300. Комплекс был представлен в день оборонной промышленности Ирана президентом Хасаном Рухани, который в своей речи отметил, что "переговоры бесполезны", поскольку соглашение Тегерана с другими странами рушится.

В Иране 22 августа была представлена зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия "Бавар-373" ("Вера-373"). В Тегеране считают, что она обладает лучшими характеристиками по сравнению с российской ЗРС С-300.

"Бавар-373" официально был представлен в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Министр обороны Ирана Амир Хатами ранее говорил, что после официальной демонстрации комплекс будет передан зенитным ракетным частям противовоздушной обороны вооруженных сил Ирана.

Зенитная ракетная система "Бавар-373" завершила цикл испытаний в 2017 году. Эта ЗРС полностью спроектирована и создана в Иране. Иранские специалисты подчеркивают, что "Бавар-373" представляет собой более продвинутую по сравнению с С-300 систему, которая способна конкурировать с российской ЗРС.

На презентации "Бавара-373" было продемонстрировано телеобращение президента Ирана Хасана Рухани. Он, в частности, сказал: "Теперь, когда наши враги не принимают логику, мы не можем отвечать логикой".

"Когда враг запускает против нас ракету, мы не можем произнести речь и сказать: госпожа ракета, пожалуйста, не поразите нашу страну и наших невинных людей. Тот господин, который осуществил запуск ракеты, должен знать, что одним нажатием кнопки его ракета будет уничтожена в полете", - добавил глава Ирана. "Бавар-373" близка к С-400, заявил Рухани.

Он подчеркнул, что конфликт Ирана и США носит стратегический характер.

"Проблема, которая у нас существует с США, - это проблема не экономического, не политического характера. Проблема стратегическая и основывается на разном представлении о мире", - цитирует его слова РИА "Новости".

Глава государства в своем выступлении также отметил, что "переговоры бесполезны", поскольку ядерная сделка Тегерана с мировыми державами рушится, передает AP.

Речь идет о соглашении по совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, заключенному в 2015 году. Оно предусматривало постановку ядерной программы страны под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. Группа 5+1 первоначально состояла из США, России, КНР, Великобритании и Франции - пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, посчитав, что сделка не отвечает интересам Америки. Он также анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ на это в 2019 году Тегеран объявил о приостановлении выполнения некоторых пунктов сделки.

"Символ веры"

ЗРС "Бавар-373" предназначена для противовоздушной и нестратегической противоракетной обороны войсковых группировок и важнейших объектов от ударов крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет тактического и оперативно-тактического назначения, а также от самолетов армейской, тактической и стратегической авиации.

Она обеспечивает эффективное отражение массированных налетов современных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления и способна выполнять боевую задачу в любых погодных условиях днем и ночью.

Зенитная ракетная система "Бавар-373", по данным иранских СМИ, оснащена ракетами "Сайад-4" и способна поражать цели на высоте 27 километров и на расстоянии 200 км. При этом ЗРС способна обнаруживать воздушные объекты на дальности более 300 км.

ЗРС "Бавар-373" смонтирован на многоосном колесном шасси иранского производства "Золь-джанах". Этот автомобиль способен преодолевать водные препятствия до глубины полтора метра, нести грузы весом до 30 тонн, вес машины составляет 21 тонну.

По своему составу "Бавар-373" аналогичен российской зенитной ракетной системе С-300, то есть в полковой комплект входят средства управления и зенитные ракетные дивизионы. Иными словами, зенитная ракетная система "Бавар-373" состоит из командного пункта с радиолокатором обнаружения (возможно придание дополнительных средств разведки), на который может быть замкнуто до шести зенитных ракетных комплексов. Командный пункт служит для автоматизированного распределения целей между зенитными ракетными дивизионами.

"Точное количество зенитных ракетных систем "Бавар-373", поступивших на оснащение иранских вооруженных сил, неизвестно. Однако, чтобы создать высокоэффективную зенитную ракетную оборону административно-политических центров, важнейших объектов страны и вооруженных сил, группировок войск, потребуются сотни зенитных ракетных дивизионов "Бавар-373", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, для надежной противовоздушной обороны Ирана требуются не только зенитные ракетные системы. Надо в полном объеме развертывать систему радиолокационной разведки и истребительного авиационного прикрытия. Опять-таки речь надо вести о сотнях современных радиолокационных комплексах и станциях, и автоматизированных системах сбора и обработки информации.

Что касается истребительного авиационного прикрытия, то для эффективной противовоздушной обороны такой страны как Иран потребуется не менее восьми-девяти истребительных авиационных полков, отметил собеседник издания. При этом технологический уровень самолетов должен быть сопоставим с основными средствами воздушного нападения вероятного противника.

Говоря о нестратегической противоракетной обороне от тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, следует отметить, что одних только зенитных ракетных систем для решения подобных задач недостаточно. Требуется как минимум наземная система радиолокационных станций предупреждения о ракетном нападении, функционирующая в непрерывном режиме, и космический эшелон, который хотя бы фиксировал бы старты баллистических ракет, отметил Константин Макиенко.

Совершенно очевидно, что в стране, находящейся под жесткими санкциями Запада, средств на развертывание полноценной системы противовоздушной и противоракетной обороны попросту нет. Как во многих случаях нет и необходимых технологических компетенций, полагает Макиенко.

К тому же даже неизвестны возможности иранского оборонно-промышленного комплекса по развертыванию серийного производства ЗРС "Бавар-373". Одно дело испытать прототип, устроить презентацию опытного образца, и совершенно другое - организовать крупномасштабное серийное производство зенитной ракетной системы с темпом переоснащения войск хотя бы 7-9 полковых комплектов в год. Возможности Ирана в этой сфере неизвестны, но предполагать, что они велики, было бы, наверное, неправильным, отмечает эксперт.

Отдел "Армия"