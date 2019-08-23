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23.08.2019
ТАСС

Специалисты ЦПК в сентябре полетят в Индию для отбора первой группы космонавтов

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Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также сообщил о предстоящем отборе первой группы индийцев, которые будут обучаться в Звездном городке

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Российские специалисты из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) этой осенью проведут отбор в Индии первой группы космонавтов, которые будут обучаться в подмосковном Звездном городке. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В частности, мы подписали уже несколько контрактов по подготовке индийских космонавтов. В середине сентября туда выезжает группа российских специалистов из ЦПК. И мы будем проводить отбор первой группы индийцев, которые будут обучаться в подмосковном Звездном городке", - сказал он.

По словам Рогозина, сегодня Индия, как и многие другие развивающиеся страны, устремлена в космос. Премьер министр Индии Нарендра Моди очень заинтересован в том, чтобы использовать ресурсы страны для продвижения пилотируемого космоса в Индии.

"У них есть своя программа. Она во многом связана с необходимостью поддержки со стороны России", - отметил глава Роскосмоса.

Он добавил, что есть и другие направления сотрудничества с Индией, например использование уникальных возможностей системы ГЛОНАСС, возможные поставки российских ракетных двигателей для индийских ракетах.

Рогозин и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал ранее обсудили многие вопросы, которые войдут в повестку переговоров на высшем уровне между Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме 4-6 сентября. Кроме того, ожидается скорейшее согласование контрактов на поставку российской стороной иллюминаторов, кресел (ложементов) экипажа и скафандров для индийской пилотируемой миссии, сообщили ранее в госкорпорации.

15 августа 2018 года в речи по случаю Дня независимости Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители Индийской организации космических исследований, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает пять-семь дней. Будущий космический корабль получил название Gaganyaan (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

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